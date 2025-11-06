В Британии предупредили о возможной радиации в странах ЕС
06 ноября 2025 в 13:44
Эксперты из Великобритании оценили риски радиоактивного загрязнения для жителей Евросоюза при аварии на Украине. Об этом сообщает Служба внешней разведки России. Согласно докладу ведомства, специалисты провели расчеты. Данные исследований показали, что случае возникновения аварийной ситуации радиоактивное загрязнение может затронуть население стран Европейского союза, проживающее в приграничных с Украиной районах.
