В СВР предупредили о новом обмане Запада
06 ноября 2025 в 13:38
Страны коллективного Запада намерены обвинить Россию в потенциальной катастрофе на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Служба внешней разведки России. Ведомство уточняет, что целью подобной авантюры является искажение хода СВО в глазах народов Европы. Заявление опубликовано на сайте СВР.
