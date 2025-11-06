Израиль объявил участок у границы с Египтом закрытой военной зоной
Израиль объявил войну Египту, заявил Кац
Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац организовал срочное совещание по вопросу угрозы, исходящей от беспилотников на границе с Египтом. Он поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установить режим закрытой военной зоны на территории, прилегающей к египетской границе, и внести соответствующие коррективы в правила применения оружия.
«Мы объявляем войну — любой, кто проникнет на запретную территорию, пострадает», — заявил Кац. Его слова приводит телеканал 13TV.
Таким образом министр поддержал позицию руководителя Службы безопасности Давида Зини о необходимости квалифицировать контрабанду вооружений посредством беспилотников как террористическую деятельность. По итогам совещания Кац дал указание ЦАХАЛ скорректировать правила применения оружия таким образом, чтобы обеспечить поражение любых несанкционированных объектов, проникающих в запретную зону, а также операторов и лиц, осуществляющих контрабанду с помощью беспилотников.
Кроме того, было принято решение о том, что Управление стратегии и развития при Минобороны будет способствовать созданию технологических решений совместно с Военно-воздушными силами. Помимо этого, Совет национальной безопасности окажет содействие в урегулировании ряда вопросов, включая обязательное лицензирование и законодательные изменения, связанные с эксплуатацией, приобретением и техническим обслуживанием БПЛА.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военизированные подразделения шиитского движения «Хезболлах» предпринимают попытки восстановить свой военный потенциал на территории Ливана. Он подчеркнул решимость Тель-Авива противодействовать формированию новых источников опасности, исходящих из ливанского направления.
