Мужчина долго увлекался стрельбой, но стрелял плохо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подмосковсном Подольске правоохранители проводят обыски в доме Евгения Манюрова, который устроил стрельбу в центре Москвы вечером 19 декабря. В то же время стало известно, что подозреваемый увлекался стрельбой на протяжении 3-4 лет, но получалось у него, по словам тренера, плохо.

О том, что в доме стрелка проходят обыски, сообщило РЕН ТВ. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как патрульные автомобили подъезжают к дому стрелка, а несколько силовиков стоят у подъезда. Telegram-канал Life Shot уточняет, что обыски проходят в двух местах — в Подольске, по месту жительства Манюрова, и по месту прописки. Последний адрес не уточняется.

Мать мужчины рассказала корреспонденту Baza, что ее сын не служил в армии, последние несколько лет увлекался стрельбой, долгое время работал в охране, но уволился пару месяцев назад. «Женя не служил в армии. Он занимался раньше боксом, рукопашным боем, но это было очень давно в детстве. Стрельбой увлекался, занимался года 3-4, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — сообщила женщина. По ее словам, об увольнении она узнала только после случившегося. Ничего особенного про сына не рассказала — не курил, не пил, хотя в последнее время, как отметила, у него было «какое-то возбуждение».

Между тем, дизайнер стрелковых упражнений стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, который тренировал Манюрова, в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил, что мужчина плохо стрелял и был странным человеком. «Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался, — отметил собеседник издания. — Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. <…>. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно». По данным газеты, в таком же плаще мужчина отправился на Лубянку 19 декабря.

В результате атаки, как напоминает RT, погиб сотрудник ФСБ. Еще пять человек, включая одного гражданского, ранены. Сам стрелок был нейтрализован на месте.