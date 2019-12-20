Россиян ждет резкий рост цен на автомобили с 1 января

Стоимость некоторых автомобилей вырастет до 100 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В новом году цены на машины среднего сегмента вырастут на 35-100 тысяч рублей. По словам автопроизводителей, это произойдет из-за ожидаемого повышения утилизационного сбора, который увеличится в 2,5 раза для некоторых категорий автомобилей.

«Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома», — цитирует РИА «Новости» президента группы компаний Favorit Motors Владимира Попова. Он отметил, что компании получили письма практически от всех автомобильных производителей, в которых сообщалось о повышении цен. Среди крупных автомобильных холдингов увеличение стоимости уже анонсировали Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac.

Причиной резкого повышения стоимости станет увеличение утилизационного сбора — с января 2020 года его поднимут на 46% для автомобилей с двигателем до 1 литра, на 112,4% с двигателем 1-2 литра и на 123,5 для машин с двигателем от 2 до 3 литров. Так, например, представители BMW сообщили, что из-за утильсбора цены на весь модельный ряд компании увеличатся на 2%, то есть на 50-60 тысяч рублей. Для автомобилей Volvo это увеличение составит от 30 до 110 тысяч рублей. Китайский производитель Cherry обещает рост цен до 5%.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что повышение утильсбора не вызовет роста цен на отечественные автомобили, передает агентство Nation News. По словам Мантурова этого не произойдет, так как российских производителей поддерживает государство.