Путин бросил Трампу новый ядерный вызов

Президент Владимир Путин объявил о начале строительства новейшего атомного ледокола «Сталинград» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия бросила США новый ядерный вызов. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге при участии президента Владимира Путина началось строительство новейшего (шестого в серии) атомного ледокола, который будет называться «Сталинград». Ни у одной страны в мире кораблей такого класса нет, и, как объяснил URA.RU координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников, в ближайшее время даже у США не появится.

Президент наблюдал за церемонией по видеосвязи. «Именно в эти дни в ожесточенных боях за Сталинград произошел коренной перелом: началась наступательная операция советских войск (19 ноября 1942 года, — ред.), которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага. С берегов Волги наши войска неудержимо пошли вперед, к Победе. Уверен, что новый ледокол „Сталинград“ будет достойно носить это гордое имя, работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды», — отметил Путин.

Для Росатома закладка ледокола «Сталинград» имеет особое значение: атомная отрасль России в этом году отмечает 80-летие Фото: Илья Московец © URA.RU

Россия — единственная страна в мире, способная вести «серийное строительство мощных и надежных атомных ледоколов на основе собственных технологий», сказал президент. «Будем наращивать возможности нашего ледокольного флота, развивать отечественное судостроение, создавать прорывные научно-технологические заделы.

Продолжение после рекламы

Задачи перед нами исторические. Важно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечивать развитие перспективного трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока», — заявил Путин.

Земля с легендарного Мамаева Кургана будет храниться в капсуле на ледоколе «Сталинград» Фото: Роман Наумов © URA.RU

На корабле будет храниться капсула с землей — землей с Мамаева Кургана. От имени волгоградцев ее передал главе «Росатома» Алексею Лихачеву участник Сталинградской битвы Павел Винокуров. «Помните, что за вами — Россия», — напутствовал ветеран всех.

Путин заверил, что об этом все всегда будут помнить. «Этот корабль будет гордо носить имя Сталинграда, который вы защищали, Павел Петрович, и будет выполнять благородную миссию уже на мирном поприще.

И уверен – с такой же отдачей, как это делали вы и все фронтовики, защищая нашу Родину и восстанавливая ее потом, в послевоенные годы», — обратился президент к фронтовику.

В составе ледокольного флота России уже работают головной «Арктика» и четыре серийных универсальных атомных ледокола проекта 22220, к которому принадлежит и «Сталинград». Еще два строятся здесь же, на Балтийском заводе, — «Чукотка» и «Ленинград». Корабли этого класса могут проходить льды толщиной до трех метров. Они имеют переменную осадку, что позволяет им заходить на мелководье Енисея и Обской губы.

Россия обладает самым крупным атомным ледокольным флотом в мире Фото: Создано в Midjourney

Ледокол «Сталинград», как и его «собратья», будет оснащен новейшей реакторной установкой «РИТМ-200». Аналогов ей в мире нет. «Ритм» почти вдвое легче и компактнее, чем ядерные установки, установленные на ледоколах предыдущих серий.

По словам доцента Президентской академии Александра Воротникова, развитие атомного флота позволит России нарастить объемы грузоперевозок по Севморпути (по данным «Росатома» — до 110 млн тонн к 2030 году) и активнее развивать арктические территории. В этом заинтересована не только РФ, но и ее крупнейшие партнеры — Китай и Индия. И сегодня никто, в том числе США, не конкурент российским атомщикам.

«США пытаются начать строить атомный ледокольный флот совместно с Финляндией, Канадой, но на это нужно время. США только заявляют, что будут развивать этот проект, но ни у них, ни у той же Финляндии нет опыта строительства атомных ледоколов», — отметил Воротников.

С Китаем и Индией у России совместные планы по развитию СМП, по освоению прибрежных территорий, наращиванию транзита грузов, разработке углеводородных месторождений, по научным и экологическим проектам. «Китай — технологически высокоразвитая страна, и мы можем привлекать его к работе в Арктике. Например, у Китая развито направление производства дронов, а для Арктики, где проблема создать аэродром, это выход», — объяснил эксперт.

Продолжение после рекламы