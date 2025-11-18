Зеленский хочет уволить своего друга: что известно о главе Офиса президента Украины Андрее Ермаке

Зеленский 20 ноября уволит Ермака Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует произвести кадровые изменения — в частности, отправить в отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Андрей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Что известно о жизни Ермака — в материале URA.RU.

Детство и юность

Андрей Ермак появился на свет 21 ноября 1971 года в Киеве. Его мать — русская, родилась в Ленинграде, а отец — украинец Борис Ермак. В семье Ермаков двое сыновей — у Андрея младший брат Денис.

Образование Андрей Ермак начал получать в городской школе №259, а после ее окончания поступил в Киевский институт международных отношений (КИМО). В 1995 году Ермак завершил обучение, получив магистерскую степень в области международного частного права, диплом референта-переводчика с английского языка, а также свидетельство, дающее право на осуществление адвокатской деятельности.

Карьера юриста

Ермак работал в юридической фирме «Проксен» Фото: Официальный сайт президента Украины

В период обучения в КИМО Ермак уже имел опыт работы — он трудился в юридической фирме «Проксен», учрежденной его преподавателями. Фирма вела сотрудничество с международными корпорациями и Министерством юстиции Украины. По завершении обучения Ермак создал собственную юридическую фирму «Б. Е. Р. С. и партнеры», специализировавшуюся на вопросах торгового и финансового права, антидемпинговых расследованиях, а также на защите авторского права и интеллектуальной собственности.

В 1997 году Андрей Ермак учредил «Международную юридическую компанию». За время работы компания установила партнерские отношения с такими известными брендами, как Disney, Pixar и Universal. Именно благодаря этой компании Ермак познакомился с Зеленским, который в то время руководил студией «Квартал 95».

Также Ермак инициировал создание Ассоциации владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм. В период с 2011 по 2012 год организация занималась защитой интересов владельцев киосков в Киеве, которым угрожала ликвидация со стороны городских властей. В конце 2012 года Ермак изменил название организации на Ассоциацию предпринимателей Киева, а спустя шесть лет она была преобразована в Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии.

Карьера в киноиндустрии

В 2010-х годах Андрей Ермак начал заниматься продюсированием Фото: Официальный сайт президента Украины

В начале 2010-х годов Андрей Ермак приступил к деятельности в сфере продюсирования. В 2016 году он возглавил организацию «Международная агенция по вопросам собственности», которая принадлежала российскому банкиру Рахамиму Эмануилову. Спустя два года предприятие было реорганизовано и получило название «Медийная группа европейского партнерства». Новая компания сосредоточилась на создании медиаконтента, включая производство сериалов и кинофильмов. В этот период также произошла смена владельца — компанией стала управлять Юлия Науменко, имеющая близкие связи с Ермаком.

Кроме того, Андрей Ермак является участником еще одного проекта — компании Garnet International Media Group. Эта организация занимается производством, продюсированием и дистрибуцией кинопродукции. За период с 2016 по 2020 год компания получила государственное финансирование в размере 53 миллионов гривен (свыше 130 миллионов рублей) для реализации кинопроектов. В 2017 году Ермак был принят в состав Украинской киноакадемии и Европейской киноакадемии.

Политическая карьера

Политическую карьеру Ермак начал в 2006 году Фото: Официальный сайт президента Украины

Андрей Ермак приступил к политической деятельности в 2006 году, заняв позицию помощника депутата Верховной Рады Украины Эльбруса Тедеева, который представлял пророссийскую Партию регионов. Эту должность Ерман занимал вплоть до 2014 года.

Возрождение политической карьеры Ермака произошло в 2019 году. В период президентской кампании рассматривалась возможность назначения его ответственным за вопросы, связанные с Донбассом, однако в конечном итоге для него была учреждена должность личного помощника. После того как Зеленский одержал победу на выборах, Ермак получил в ведение вопросы внешней политики. В его обязанности входило сопровождение главы государства в международных поездках и представление интересов Украины в «нормандской четверке» — формате переговоров с участием России, Украины, Германии и Франции, нацеленном на разрешение конфликта на востоке Украины.

В 2019 году Андрей Ермак вошел в состав наблюдательного совета «Укроборонпрома». На тот момент в организации уже осуществлял деятельность Денис Шарапов — бывший деловой партнер Ермака в сфере медиа. Позднее Шарапов занял пост замминистра обороны, однако в 2023 году лишился должности в связи с коррупционным скандалом, связанным с закупками обмундирования для вооруженных сил. В 2020 году Ермак возглавил Офис президента Украины, сместив с этой должности своего предшественника Андрея Богдана.

Какие отношения у Ермака с Зеленским

Ермак довольно близок с Владимиром Зеленским Фото: Официальный сайт президента Украины

Андрей Ермак имеет тесные связи с Владимиром Зеленским, что отчасти обусловлено его давними контактами в медиапространстве Украины. Существует точка зрения, согласно которой реальная власть сосредоточена в руках главы Офиса президента, а роль действующего главы государства носит скорее формальный характер. В среде оппозиционных украинских блогеров распространена версия о том, что Ермак является потенциальным будущим лидером страны и уже сейчас работает над укреплением своих позиций, в том числе выстраивая отношения с США и другими международными партнерами.

Факт близости Ермака к Зеленскому нередко отмечается и на официальных мероприятиях: вопреки протокольным требованиям, глава офиса президента зачастую занимает место рядом с президентом. В 2020 году, комментируя свое назначение в Офис президента, Ермак отметил, что его отношения с Зеленским можно назвать теплыми. Политик подчеркнул давнее знакомство с главой государства и назвал его своим другом.

Скандал с Трампом

Ермак оказался ввязанным в скандал с Трампом в 2019 году Фото: Официальный сайт президента Украины

В 2019 году Андрей Ермак оказался замешан в скандале, связанном с нынешним американским лидером Дональдом Трампом, который стал причиной первого импичмента президента США. Суть обвинений заключалась в том, что Трамп оказывал давление на Зеленского с целью получения компрометирующих материалов на экс-главу Штатов Джо Байдена в рамках предвыборной кампании 2020 года. В этой ситуации Ермак выполнял роль посредника и поддерживал контакт с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

По некоторым данным, Джулиани стремился добиться от главы Офиса президента Украины начала расследования в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, который был задействован в деятельности компании Burisma. Обсуждение этого вопроса состоялось в ходе телефонного разговора между Зеленским и Трампом.