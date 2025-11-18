В России предложили ввести крупный штраф за развод
Иванов предложил ввести выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак
Депутат Брянской областной думы от партии «Единая Россия» Михаил Иванов выдвинул ряд предложений в сфере семейной политики. В частности, он выступил с инициативой выплачивать 20 тысяч рублей гражданам, вступающим в брак, а также ввести штраф в размере 40 тысяч рублей за расторжение брака.
«Я предполагаю, что государство могло бы обеспечить (молодоженам — прим. URA.RU) за вступление в брак, к примеру, 20 тысяч рублей. <...> Любая инициатива депутатская ограничена (объемом бюджетных средств — прим. URA.RU) — тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч», — сказал Иванов на сессии Всемирного русского народного собора. Информацию передает ТАСС.
По мнению депутата, такая мера может стать балансирующим фактором в условиях ограниченности бюджетных средств. Кроме того, Михаил Иванов предложил увеличить период выплат, связанных с рождением ребенка, до трех лет.
Согласно информации, предоставленной руководителем центра правопорядка в Москве и Московской области юристом Александром Хаминским, с 1 января 2025 года в России произойдет значительное увеличение размера государственной пошлины за расторжение брака. Сумма пошлины возрастет с 650 рублей до пяти тысяч рублей.
