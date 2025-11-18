Путин встретил премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Кремле
18 ноября 2025 в 18:24
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Китайская сторона прибыла в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля.
