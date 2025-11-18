Ледокол получил название «Сталинград» Фото: Создано в Midjourney

Президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград». Это продукт проекта 22220, который создает самые большие и мощные ледоколы мира. Какие характеристики будет иметь новый ледокол и что его строительство значит для России — в материале URA.RU.

Старт строительства

Строить судно будут на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге Фото: Создано в Midjourney

Во вторник, 18 ноября, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге заложили новый атомный ледокол, глава государства дал старт его строительству по видеосвязи. Создание «Сталинграда» Путин анонсировал в январе 2024 года во время церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 в Петербурге.

Изначально проект должен был называться «Сахалин». Закладку судна приурочили к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Исторический документ о присвоении названия передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов. По предварительным данным, спуск «Сталинграда» на воду запланирован в 2028 году, передача заказчику — в декабре 2030 года.

Характеристики «Сталинграда».

Точные технические данные «Сталинграда» еще неизвестны, однако суда проекта 22220 имеют длину 173 метра, ширину — 34 метра и обладают мощностью 60 Мегаватт. По чистой воде они могут развивать скорость 22 узла (порядка 40 километров в час) и колоть льды толщиной до трех метров. Срок службы рассчитан на 40 лет.

Особенность таких ледоколов — система переменной осадки: суда могут работать как на глубоководных участках Севморпути, так и на мелководье в устьях сибирских рек (Енисей, Обская губа). Это позволит заменить ледоколы двух ранних проектов новыми и снизить затраты на эксплуатацию флота. Ледоколы будут обеспечивать круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики.

Характеристики «Сталинграда» Фото: Инфографика URA.RU

Какие ледоколы сейчас строятся в России

Возводить «Сталинград» будут в рамках проекта 22220 Фото: Создано в Midjourney

Проект 22220, также известный как ЛК-60Я — серия российских атомных ледоколов. Головной корабль этого класса, «Арктика», был сдан в 2020 году и превзошел предыдущую серию атомных ледоколов советской постройки как самый большой и мощный ледокол в мире. Сейчас на стапелях Балтзавода, где будут собирать «Сталинград», строятся атомные ледоколы проекта 22220 «Чукотка» (планируемый срок сдачи — декабрь 2026 года), «Ленинград» (декабрь 2028 года), а также судно атомного технологического обслуживания проекта 22770 «Владимир Воробьев» (2029 год).

Важность «Сталинграда» для России

Во время церемонии старта строительства президент России подчеркнул важность событий. «Уверен, что новый ледокол „Сталинград“ будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», — отметил Путин. По его словам, новый ледокол внесет существенный вклад в экономику Северного морского пути.