Путин раскрыл главную задачу России и ее союзников

Путин заявил, что товарооборот между Россией и странами ШОС значительно увеличился Фото: Роман Наумов © URA.RU

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединены общей целью — усилить влияние объединения на международной арене. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«У членов ШОС общая цель — повысить роль взаимодействия объединения как одного из самых влиятельных в мире. Правительствам стран ШОС принадлежит особая роль в работе по расширению взаимодействия государств-членов организации», — заявил Путин в ходе встречи Совета глав правительств ШОС. Трансляция мероприятия проходит в telegram-канале Кремля.

Он также сообщил, что товарооборот между Россией и странами ШОС демонстрирует положительную динамику. Так, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов. Владимир Путин подчеркнул, что согласованная работа правительств стран ШОС в сфере экономического взаимодействия приносит ощутимые плоды.

