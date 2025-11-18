Кремль отреагировал на санкции США за сотрудничество с Россией
Песков призвал дождаться более детальной информации о законопроекте
Законопроект США о введении новых санкций за сотрудничество с РФ не отразится на работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Законопроект США о новых санкциях за сотрудничество с РФ никак не отразится на работе ШОС», — сказал Песков, передает РИА Новости. Он призвал дождаться более детальной информации о законопроекте.
Президент США Дональд Трамп 17 ноября анонсировал разработку законопроекта, предусматривающего введение строгих санкций в отношении государств, которые осуществляют экономическое взаимодействие с РФ. На данный момент законопроект еще не утвержден.
