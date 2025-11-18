Названы условия для досрочного выхода многодетных матерей на пенсию

Для установления досрочной пенсии многодетным матерям нужно иметь 15 лет трудового стажа, завила Буцкая Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию при соблюдении ряда условий. Так, женщина может выйти на пенсию в 57 лет, если она родила и воспитала троих детей, в 56 лет — при наличии четырех детей. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Женщина может выйти на пенсию раньше, если ей 57 лет и она родила и воспитала троих детей, в 56 лет — если родила и воспитала четырех детей, и в 50 лет, если родила и воспитала пять и более детей. И основанием для установления досрочной пенсии многодетным мамам сейчас является 15 лет трудового стажа, наличие определенного количества пенсионных коэффициентов, воспитание детей до восьми лет и отсутствие факта лишения родительских прав», — объяснила Буцкая для RT.

Также одно из оснований для досрочного выхода на пенсию — воспитание детей до 8 лет. Однако это означает, что для использования данного основания женщина должна родить пятого ребенка в 42 года. Учитывая, что дети в России идут в школу с шести лет, можно рассмотреть возможность снижения указанного возрастного порога с восьми до шести лет. Татьяна Буцкая также обратила внимание на то, что в настоящее время возраст рождения первого ребенка сдвигается к 28–29 годам. Ранее сообщалось, что женщины старше 40 лет родили примерно 60 тысяч детей. Татьяна Буцкая полагает, что сейчас это число могло увеличиться, и женщины в 42 года успешно рожают.

