Польша обвинила Украину в диверсиях на ж/д путях
18 ноября 2025 в 17:37
Взрыв, произошедший на железнодорожной линии в Польше, был устроен украинцами. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. С таким заявлением польский лидер выступил в своих соцсетях.
