Дело блогера Никиты Ефремова* о донатах ФБК** передано в суд

Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении блогера Никиты Ефремова* (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Он обвиняется в финансировании экстремистской деятельности.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Никиты Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). <...> Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.

По информации, предоставленной правоохранителями, Ефремов осуществил семь денежных переводов, каждый из которых составлял одну тысячу рублей. Переводы были направлены в адрес Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** (организация признана в России экстремистской и ликвидирована). Следственный комитет предъявил блогеру обвинение в финансировании экстремистской деятельности, и в августе Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно материалам следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года, находясь в Москве и Подмосковье, Никита Ефремов, будучи противником действующих органов власти РФ, переводил средства на обеспечение деятельности организации, запрещенной в России за экстремизм. За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

В Москве 19 августа был задержан блогер Никита Ефремов — его взяли под стражу сразу после возвращения с отдыха. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту финансирования Фонда борьбы с коррупцией. Прокуратура выдвинула требование о ликвидации компании, принадлежащей блогеру. Росфинмониторинг 9 сентября подтвердил, что Ефремов включен в список террористов и экстремистов. В ходе допроса в рамках уголовного дела 12 октября блогер частично признал свою вину в финансировании ФБК. До того, как оказаться в центре скандала, Ефремов был известен как бизнесмен — он открывал магазины, где продавалась лимитированная обувь, пользовавшаяся спросом у российских знаменитостей.

*Никита Ефремов — включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов