Госдума приняла во втором чтении ряд важных законов

Государственная дума приняла во втором чтении сразу несколько важных законопроектов. Все документы рассматривались во время пленарного заседания. Одной из первых была одобрена инициатива, предусматривающая увеличение ставки НДС до 22 % . При этом для всех социально значимых товаров будет сохранена льготная ставка в размере 10 %. С 2026 года он составит 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн, а с 2028 года — 10 млн. Также с 1 сентября будет увеличено на 10% пороговое значение отклонения в топливном демпфере. Данная мера должна стабилизировать внутренний рынок топлива. Кроме того, принят законопроект, позволяющий обеспечить российский рынок бензином с белорусских нефтеперерабатывающих заводов. На заседании принято решение о введении налога для букмекерских контор. Он составит 7 % с разницы между ставками и выигрышами. Для подобных заведений введут налог на прибыль в размере 25 %. Также будут ужесточены налоговые условия для иноагентов. Для них будет введена единая ставка НДФЛ в размере 30 %.