Родственник Кадырова занял важный пост в Чечне

Рамзан Кадыров сам выдвинул его кандидатуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На заседании Совета депутатов Гудермесского района Чеченской республики прошло утверждение Сахаба Закриева, родственника главы Чечни Рамзана Кадырова, на должность главы района. Об этом сообщает портал «Чечня сегодня».

Как уточняет издание, кандидатуру Закриева на данный пост в конце ноября выдвинул сам Кадыров, а Совет депутатов лишь одобрил данное предложение. «Выражаю благодарность Главе ЧР, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за оказанное доверие руководить Гудермесским районом», — передает слова Закриева портал.

По данным «Кавказ. Реалии», Гудермесский район Чечни важен для Кадырова, так как там располагается его загородная резиденция. Помимо этого, в административном центре района, Гудермесе, находится бизнес и недвижимость его родственников, утверждает издание.

Как уточняет портал, Сахаб Закриев является родным братом Салмана Закриева — мужа сестры Кадырова, Зулай, которая, в свою очередь, занимает должность заместителя управделами главы Чеченской Республики.