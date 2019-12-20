Банкам придется просто так раздавать деньги населению

ЦБ развитых стран будут вынуждены перечислить деньги на счета граждан безвозмездно Фото: pixabay.com / Pixabay License

Центробанки развитых стран могут начать раздавать деньги населению, чтобы стимулировать рост потребительского спроса. Таким прогнозом на 2020—2029 годы поделился директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон.

«Каждый взрослый гражданин получит одноразовую налоговую субсидию фиксированного размера, профинансированную центральным банком», — передает слова Бонзона РБК. По его словам, к таким мерам может привести современное состояние денежно-кредитной политики, при котором центробанки развитых государств снижают ставки до нуля.

Как уточняет эксперт, все граждане получат одинаковую сумму выплат, которая поступит на их счета напрямую от центробанков. При этом регулятор может установить временные ограничения — деньги будет необходимо потратить в течение определенного времени.