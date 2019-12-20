На Ямале школьникам будут выдавать еду по отпечаткам пальцев

В школах Ноябрьска внедряется технология с использованием биометрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Ноябрьска (ЯНАО) учащиеся будут расплачиваться в столовых при помощи отпечатка пальца. Технология с использованием биометрии уже действует в тестовом режиме в нескольких учреждениях города. Об этом во время прямого эфира сообщил глава муниципалитета Алексей Романов.

«Этот элемент оплаты позволяет контролировать процесс питания в учебное время. С этой целью и разработана система „Ладошки“. Понимаем, что не все хотят принимать новую систему, в том числе и в школах, поэтому мы пока тестируем этот проект», — рассказал он.

В мэрии « URA.RU » рассказали, что разработан и альтернативный вариант биометрии. С января 2020 года школьники получат карты, которые позволят им расплачиваться в столовых и бесплатно ездить на муниципальном транспорте.

Тема активно обсуждается и в местных пабликах социальной сети «Вконтакте». Мнение родителей на этот счет разделились. Пользователи, обеспокоены сохранением конфиденциальности личных данных. «„Очень удобно“, особенно, когда происходит утечка личных данных», — пишет Елена Домрина. « Ладошки — проект коммерческого банка, долей которого владеют иностранные инвесторы. Зачем им ладошки наших детей?», — комментирует Юлия Токарева.

Другие пользователи отмечают, что переход услуг в электронный формат — уже привычное дело. «Господи, на дворе 21 век — век информационных технологий, а у нас люди как при инквизиции себя ведут!» — пишет Татьяна Горбунова