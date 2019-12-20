19 декабря 2019
18 декабря 2019

На Ямале школьникам будут выдавать еду по отпечаткам пальцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, урок, ученики, школа, школьники
В школах Ноябрьска внедряется технология с использованием биометрииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Ноябрьска (ЯНАО) учащиеся будут расплачиваться в столовых при помощи отпечатка пальца. Технология с использованием биометрии уже действует в тестовом режиме в нескольких учреждениях города. Об этом во время прямого эфира сообщил глава муниципалитета Алексей Романов.

«Этот элемент оплаты позволяет контролировать процесс питания в учебное время. С этой целью и разработана система „Ладошки“. Понимаем, что не все хотят принимать новую систему, в том числе и в школах, поэтому мы пока тестируем этот проект», — рассказал он.

В мэрии «URA.RU» рассказали, что разработан и альтернативный вариант биометрии. С января 2020 года школьники получат карты, которые позволят им расплачиваться в столовых и бесплатно ездить на муниципальном транспорте.

Тема активно обсуждается и в местных пабликах социальной сети «Вконтакте». Мнение родителей на этот счет разделились. Пользователи, обеспокоены сохранением конфиденциальности личных данных. «„Очень удобно“, особенно, когда происходит утечка личных данных», — пишет Елена Домрина. « Ладошки — проект коммерческого банка, долей которого владеют иностранные инвесторы. Зачем им ладошки наших детей?», — комментирует Юлия Токарева.

Другие пользователи отмечают, что переход услуг в электронный формат — уже привычное дело. «Господи, на дворе 21 век — век информационных технологий, а у нас люди как при инквизиции себя ведут!» — пишет Татьяна Горбунова

Родители также упоминают, что данную услугу им навязывают, не оставляя выбора. В департаменте образования города «URA.RU» сообщили, что наличный расчет в школах никто не отменял, он остается. А ладошка ребенка вносится в систему лишь после письменно согласия родителей.

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