В Югре возбуждено уголовное дело против экс-главы поселка Сибирский из Ханты-Мансийского района Виктора Рысакова. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Проверка надзорного ведомства показала, что в 2015 году экс-глава поселка заключил договор аренды служебного жилья и за взятку в 20 тысяч рублей фиктивно зарегистрировал там своего знакомого. «На момент заключения договора жительница поселка в администрации поселения не работала, квартиры фактически не существовало, а фиктивное вселение в нее гражданина было необходимо для его незаконной регистрации по месту жительства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Источник «URA.RU» в правоохранительных органах сообщил, что расследованием дела занимается следственный комитет ХМАО. «Против Рысакова возбудили дело по статье „Получение взятки“ и есть еще один эпизод по превышению должностных полномочий», — резюмировал инсайдер. В пресс-службе СК по Югре пообещали журналисту агентства прокомментировать ситуацию позднее.
На сайте Ханты-Мансийского районного суда в картотеке дел содержится информация, что в 2017 году Рысаков уже был осужден за мошенничество и служебный подлог. Он был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей.