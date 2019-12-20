19 декабря 2019
18 декабря 2019

Свердловский мэр уходит в отставку, чтобы возглавить предприятие космической отрасли

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижнесалдинский металлургический завод. Нижняя Салда, матвеева елена
Преемник Елены Матвеевой станет известен весной 2020 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нижней Салды Елена Матвеева в ближайшее время подаст в отставку, чтобы приступить к работе на посту директора одного из предприятий космической отрасли.

Как сообщил «URA.RU» информированный источник, кандидатура Матвеевой проходит согласование. Ожидается, что официальный приказ о ее трудоустройстве на новом месте будет подписан в январе 2020 года.

После этого дума Нижней Салды объявит конкурс по подбору нового главы города. Преемник Елены Матвеевой будет избран в апреле 2020 года.

Дозвониться до Елены Матвеевой и получить ее комментарий не удалось.

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