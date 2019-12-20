Свердловский мэр уходит в отставку, чтобы возглавить предприятие космической отрасли

Преемник Елены Матвеевой станет известен весной 2020 года
Глава Нижней Салды Елена Матвеева в ближайшее время подаст в отставку, чтобы приступить к работе на посту директора одного из предприятий космической отрасли.
Как сообщил «URA.RU» информированный источник, кандидатура Матвеевой проходит согласование. Ожидается, что официальный приказ о ее трудоустройстве на новом месте будет подписан в январе 2020 года.
После этого дума Нижней Салды объявит конкурс по подбору нового главы города. Преемник Елены Матвеевой будет избран в апреле 2020 года.
Дозвониться до Елены Матвеевой и получить ее комментарий не удалось.