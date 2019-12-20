На Урале высокопоставленный чиновник создал автошколу, чтобы получать взятки

Чиновник приговорен к 10 годам колонии строгого режима Фото: прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге в суде Октябрьского района вынесен приговор теперь уже бывшему начальнику отдела регионального министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Александру Червякову. Чиновник осужден за получение взяток за выдачу удостоверений на право управления самоходными машинами без обучения и сдачи экзаменов.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, организованной группой“. Червяков приговорен к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По версии следствия, Червяков, пользуясь должностными полномочиями (он принимал решения о выдаче образовательному учреждению свидетельств), разработал преступный план, чтобы получать взятки. Так, он создал образовательное учреждение, от имени которого изготавливались свидетельства о прохождении обучения, экзаменационные листы и протоколы приема экзаменов. В преступную группу он вовлек несколько человек. Соучастники Червякова заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.