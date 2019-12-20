Сын экс-главы АНПЗ поделился подробностями побега отца из страны

Бывший директор оставил завод с миллиардными долгами Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ

Бывший глава Антипинского НПЗ в Тюмени Геннадий Лисовиченко скрылся из России во время служебной командировки. Об этом журналистам рассказал его сын Алексей Лисовиченко.

«Определение „сбежал“ считаю неуместным в его ситуации. Он уехал в командировку по новому проекту еще в начале июня 2019. Планировал вернуться через два месяца. Но какой нормальный человек захочет возвращаться, если очевидно, что прямо с трапа самолета тебя схватят и отправят в СИЗО под любым предлогом?» — рассказал в интервью изданию «Наш город» Алексей Лисовиченко. Также он сообщил, что не поддерживает связь с отцом, и отказался говорить о том, знает ли его местонахождение.

По словам сына, в отношении экс-главы Антипинского НПЗ могут возбудить третье уголовное дело, которое связано с проверкой процедуры передачи ему собственности завода — снегоболотохода. Алексей Лисовиченко рассказал, что он был подарен его отцу советом директоров предприятия на юбилей в 2011 году. «Считаю, что уголовное преследование Геннадия Алексеевича… носит сугубо заказной характер», — отметил он. Комментировать информацию о побеге и уголовных делах «URA.RU» Алексей Лисовиченко отказался. В Следственном комитете его заявления в прессе комментировать не стали.

Ранее «URA.RU» сообщало о двух уголовных делах в отношении Геннадия Лисовиченко. Первое связано с продажей железнодорожного тупика на заводе АНПЗ, второе — с подделкой документов для получения «золотого парашюта» от банкротящегося предприятия.

Сейчас предприятие находится в процедуре наблюдения, его кредиторская задолженность на 2018 год составляет 106 млрд рублей.