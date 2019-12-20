Фигуристка Загитова спровоцировала скандал на японском ТВ

В Японии разгорелся скандал из-за российской спортсменки. Японские поклонники фигуристки Алины Загитовой возмущены информацией, которую передал Главный национальный канал страны, о завершении ею спортивной карьеры. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Японское СМИ повторило ошибку российских коллег и исказило информацию об уходе Загитовой из спорта. 16 декабря она опубликовала пост в Instagram, в котором объяснила, что не собирается завершать спортивную карьеру. «Ни о каком „уходе“ или „завершении“ я даже не думаю», — написала Загитова.
Свой пост фигуристка написала не только на русском и английском, но и на японском, так как пользуется широкой популярностью в Стране восходящего солнца.
Ранее в рамках одного из выступлений Загитова заявила, что устала и собирается взять паузу. После этого ряд российских СМИ выдал эту информацию в искаженном виде, создавая впечатление, что фигуристка уходит насовсем. Такие же сообщения появились и на сайте главного японского телеканала, однако после поднявшейся волны возмущений информацию изменили.