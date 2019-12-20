Адвокат, защищавшая убийцу инвалида на Урале, попала под суд

Дело свердловского адвоката Татьяны Вагиной передано в суд. Ранее инспекторы ГИБДД города Березовского поймали ее пьяной за рулем.
«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию“. Дело передано в суд», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.
Ранее Вагину уже ловили госавтоинспекторы, заподозрившие, что женщина за рулем пьяна. В прошлый раз адвокат отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Вагиной, второй раз попавшейся пьяной за рулем, грозит наказание до двух лет колонии.
Адвокат Вагина стала известна тем, что защищала одного из школьников, участвовавших в убийстве инвалида Дмитрия Рудакова. 9 августа 2018 года в Березовском четверо подростков завели за гаражи инвалида Дмитрия Рудакова и ради развлечения забили его до смерти. 13-летняя подруга убийц снимала происходящее на камеру, а потом хвасталась видеозаписью перед знакомыми. Все убийцы уже осуждены и получили до девяти лет колонии, а девочка отправлена в спецшколу.