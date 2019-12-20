В уральской школе девочку затравили за то, что она некрещеная

После урока толерантности от ребенка отвернулись одноклассники Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске школьный урок, где детей учители толерантному отношению к приверженцам разных религий, обернулся травлей единственной некрещеной ученицы. С девочкой отказались играть одноклассницы и даже лучший друг, рассказала ее мать.

Когда учительница попросила поднять руки крещеных, таких оказался почти весь класс. Призналась в том, что не проходила обряд, лишь одна девочка. Учительница объяснила, что уважать нужно всех, но эффект оказался противоположным.

«Девочки на переменке от нее отшатнулись, мол, не будем с тобой играть, „потому что мы крещеные, а ты нет“, — цитирует маму девочки „Комсомольская правда“. — Лучший друг, с которым дочь дружит с первого класса, сказал: „Ты некрещеная, теперь, если я догоню тебя и забашаю, то могу заболеть“». Женщина считает, что вскоре отношения дочери с одноклассниками восстановятся и не винит школу, но ситуация ей неприятна.

«Дети бывают очень жестоки по отношению к тем, кто отличается от них. Хоть физическим недостатком, хоть чем-то иным — это уже повод. Так, на ровном месте можно восстановить против некрещеного, завтра против мусульманина, послезавтра против кого угодно, — сказал „URA.RU“ глава миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник. — Если ситуация зашла так далеко (хотя мне сложно в этом поверить), учитель не сможет прямым запретом или наказанием ее исправить. Надо поговорить с родителями, чтобы те деликатно пообщались с детьми, не диктуя готовых решений».