В ДТП погиб 33-летний активист общественного движения «Тагил без ям» Александр Шабалин. Об этом сообщается на официальной странице движения во «ВКонтакте».
По данным УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на 273-м километре трассы Екатеринбург—Серов.
«Водитель автомобиля „Лада Ларгус“ не справился с управлением и сбил на обочине 33-летнего мужчину и 27-летнюю женщину: мужчина погиб на месте, женщина доставлена в реанимацию ЦРБ Невьянска», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
По данным Госавтоинспекции, Шабалин и женщина были водителями ранее столкнувшихся на этом месте Nissan и Renault.
Активист движения «Тагил без ям» Никита Чапурин заявил, что подаст заявление в прокуратуру и потребует возбудить уголовное дело в отношении начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области. По его данным, на том участке трассы образовался гололед из-за того, что дорогу не посыпали реагентами.
«Я позвонил в Управление автомобильных дорог Свердловской области и сообщил, что на трассе образовался „черный лед“. Диспетчер ответил, что дорогу не посыпают, так как поступило много жалоб на грязь», — заявил Чапурин. «URA.RU» обратилось в Управление автомобильных дорог Свердловской области за комментарием, там пообещали ответить позже.