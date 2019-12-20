Зеленский будет судиться с предполагаемым убийцей российского журналиста

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Главе страны придется отвечать по иску о защите чести и достоинства.
Ответчиками также выступают глава МВД Арсен Аваков, первый замглавы Национальной полиции Евгений Коваль и генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. «Его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником», — приводит сообщение адвоката Антоненко Lenta.ru.
Антоненко обвиняет своих оппонентов в нарушении презумпции невиновности. Он считает, что из-за высказываний Зеленского, Авакова, Коваля и Рябошапки следствие по делу об убийстве журналиста Шеремета сделает неправильные выводы.
Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Он много лет работал на российском телевидении, включая «Первый канал», напоминает «Утро.ру». Предполагаемых преступников задержали спустя три с половиной года. Одним из подозреваемых является Андрей Антоненко — участник так называемой антитеррористической операции в Донбассе, сообщает портал «Дни.ру».