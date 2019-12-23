Власти Кургана ужесточили запрет на парковку на улицах города

В Кургане расширили перечень улиц, где нельзя оставлять машины на ночь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Запрет на ночную стоянку автомобилей в Кургане будет распространяться еще на две улицы в центре города. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета. Ограничения будут действовать на одной из сторон проезжей части в зависимости от даты.

«Запретить стоянку транспортных средств на противоположных сторонах проезжей части по четным и нечетным дням с 00:00 часов до 06:00 часов», — говорится в документе. Ограничения будут действовать на улицах Коли Мяготина (между улицами Савельева и Ипподромная) и Карла Маркса (от Пичугина до Пролетарской и от Савельева до Половинской). Дорожные знаки, запрещающие стоянку и предупреждающие о работе эвакуатора, будут установлены не ранее, чем через 20 дней после официальной публикации постановления.

Другим постановлением администрации Кургана запрещается стоянка грузовых автомобилей на проспекте Маршала Голикова (по обеим сторонам между улицами Мостостроителей и Илизарова). Этот запрет будет действовать круглосуточно независимо от даты. УМВД России по Кургану рекомендовано контролировать соблюдение водителями указанных ограничений.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце октября в Кургане ввели запрет на ночную парковку на 14 улицах города, который действует на одной из сторон проезжей части в зависимости от даты. Как поясняли в мэрии, это сделано для того, чтобы припаркованные машины не мешали уборке улиц и вывозу снега.