Мэрия Екатеринбурга получила права на рупор Тунгусова

Администрация Екатеринбурга получила права на использование бренда газеты «Вечерний Екатеринбург», с которой городские власти перестали сотрудничать в начале года. Как рассказали «URA.RU» в мэрии, владельцы издания сами вышли на руководство города с предложением получить бренд на безвозмездной основе.
«Акционеры предложили администрации отдать „Вечерний Екатеринбург“ в подарок, чтобы не пропадал бренд. Соответственно, юристы занялись этим вопросом, и сегодня был подписан договор», — сообщил собеседник агентства. Как именно будет использоваться газета, пока не ясно — мэрия намерена обсудить это с депутатами городской думы в январе.
«Многие горожане привыкли получать эту газету, им она действительно нужна. Особенно тем, кто не пользуется интернетом», — объяснили в мэрии.
Ранее 95% акций ООО «Вечерний Екатеринбург» принадлежали Сергею Таушканову — яркому представителю команды бывшего первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. В начале 2019 года, после смены управленческой команды в мэрии, «Вечерний Екатеринбург» уступил право на печать нормативных актов. В результате газета потеряла ежегодное финансирование в размере почти 60 миллионов рублей и перестала регулярно выходить в продажу.