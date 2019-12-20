Дмитрий Губерниев грубо высказался о Сталине, испугавшемся начала войны

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Комментатор обратился ко всем, кто приписывает победу в войне лично СталинуФото: Алексей Колчин © URA.RU

Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим видением исторических фактов начала Великой Отечественной войны. Он обвинил Иосифа Сталина в трусости, сообщает Sports.ru

По словам Губерниева, первые дни начала военных действий Сталин сидел в укрытии. Губерниев обратился к тем, кто считает, что Сталин выиграл войну, и спросил, знают ли они, где вождь находился, когда началась война? «Где же был товарищ Сталин в первые три дня войны? Он засс*л и никуда не высовывался», — заявил Губерниев.

Также Губерниев заявил, что не может читать военную хронику и книги, в которых рассказывается о событиях того времени. Комментатор признался, что ему становится дурно во время чтения, например, про танковый разгром 1941-го или Киевский котел.

Ранее стало известно, что 20 декабря в Волгограде был установлен памятник Иосифу Сталину. Монумент, изготовленный 70 лет назад, был отреставрирован и установлен у сталинского обкома к 140-летию исторической фигуры. На открытии памятника несколько женщин организовали акцию протеста, пишет «Национальная служба новостей».

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