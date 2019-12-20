Губернатор Шумков объяснил, почему в Зауралье не успели завершить масштабные стройки

Вадим Шумков признал, что часть объектов в Зауралье не завершат в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые масштабные проекты по ремонту и строительству соцобъектов и дорог в Курганской области не удалось завершить в срок, признал губернатор Вадим Шумков в интервью телеканалу ГТРК «Курган». Среди причин, озвученных главой региона, — нерасторопность подрядчиков и чиновников.

«В этом году мы уже имеем проблемы, правда это относительно небольшой процент, но по нескольким объектам мы видим, что, возможно, мы не сдадим 2019 год завершением строительства. В ряде моментов причина — подрядчики», — заявил Шумков.

Губернатор также рассказал, что в этом году был запланирован ремонт в 18 центральных районных больницах, но в пяти из них работы до сих пор не начались: «Потому что документы готовились по четыре-пять раз, и качество документов было никакое. Торговая площадка даже не может такой документ принять».

«Надо быть честными, в отдельных муниципалитетах люди даже не могут подготовить документы на ремонт детских садов и школ. И при том, что финансирование доводили в мае—июне, ремонты фактически пошли в октябре—ноябре», — рассказал Шумков. Это говорит о том, что тезис «были бы деньги — жили бы лучше» не является верным, считает губернатор.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане сорваны сроки одной из самых масштабных строек — на улице Мальцева. За это подрядчик, Введенское ДРСУ, будет оштрафован. Также в Зауралье не успели сдать в срок два физкультурно-оздоровительных комплекса. Большие проблемы возникли и с программой капремонта жилых домов — на десятки объектов до сих пор не нашли подрядчиков.