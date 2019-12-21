Врачи рассказали об опасном количестве красной икры на Новый год

Красная икра плохо усваивается человеческим организмом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Человеческому организму сложно усваивать красную икру в большом количестве, поэтому за новогодним столом россиянам следует съесть не более двух-трех канапе с этим деликатесом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала диетолог Маргарита Королева.

«Икры надо [съедать] не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье», — приводит слова врача телеканал 360. Королева отметила, что икра — это жировой продукт, который в России принято съедать с белым хлебом и сливочным маслом. Для желудка и печени такое сочетание может оказаться слишком тяжелым.

Диетолог предупредила, что россиянам стоит следить, как их организм реагирует на красную икру. Если после первого бутерброда с самочувствием все в порядке, то можно съесть и второй. Но десяток таких блюд способен обернуться «мощнейшим холестериновым ударом».

Ранее эксперты Роспотребнадзора порекомендовали россиянам отказаться от салатов с майонезом на Новый год. Они содержат большое количество жира и плохо усваиваются. Специалисты посоветовал к новогоднему столу готовить легкие салаты из зелени и свежих овощей, напоминает агентство Nation News.