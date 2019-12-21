Олигарх Потанин сравнил реформы 1990-х годов с лекарством

Владимир Потанин признал, что экономические реформы были болезненными Фото: официальный сайт Президента РФ

Экономические реформы 1990-х годов в РФ помогли спасти страну от распада, заявил в интервью агентству Bloomberg глава «Норникеля», миллиардер Владимир Потанин. По его словам, преобразования оказались болезненными для многих граждан, но они были необходимостью.

«Реформы не были ошибкой. Они были необходимы, чтобы остановить дальнейший распад страны. Они были как болезненная операция или лекарство», — сказал бизнесмен американским журналистам. При этом он признал, что в ходе реформ государственная собственность была распределена неравномерно, но в итоге крупнейшие предприятия перешли в руки эффективных собственников.

Потанин заметил, что многие россияне до сих пор ностальгируют по СССР, «по мощному государству». «Хотя коммунистические идеалы жили в умах многих людей, нельзя забывать, что основной причиной распада Советского Союза была экономика. Советский Союз просто обанкротился», — заключил миллиардер.