Уралец насмерть забил месячного младенца

Пьяному челябинцу мешал плач младенца
Житель Челябинска подозревается в убийстве собственного сына. По информации регионального управления СКР, 29-летнему пьяному мужчине мешал плач месячного младенца.
Убийство было совершено 19 декабря. «Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из-за плача месячного сына причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив на пол с высоты собственного роста.», — говорится в сообщении СКР.
В настоящего время подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело расследуется по статье «убийство малолетнего».