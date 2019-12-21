20 декабря 2019
19 декабря 2019
18 декабря 2019

Уралец насмерть забил месячного младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
Пьяному челябинцу мешал плач младенцаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинска подозревается в убийстве собственного сына. По информации регионального управления СКР, 29-летнему пьяному мужчине мешал плач месячного младенца.

Убийство было совершено 19 декабря. «Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из-за плача месячного сына причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив на пол с высоты собственного роста.», — говорится в сообщении СКР.

В настоящего время подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело расследуется по статье «убийство малолетнего».

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© Служба новостей «URA.RU»
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