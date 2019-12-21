Церковь объяснила, как относиться к банковским вкладам и кредитам

Верующие могут брать кредиты только если твердо знают, как их погасить Фото: depositphotos.com

В современном мире отказаться от финансово-кредитных организаций практически невозможно, в том числе и верующим. Об этом рассказал журналистам председатель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Нет ничего греховного в том, чтобы класть деньги в банк под проценты», — заявил митрополит в эфире телеканала «Россия 24». По словам представителя РПЦ, вклады всегда рискованны, как бы ни был стабилен банк, поэтому проценты — это не ростовщичество, которое осуждаются церковью, а плата за риск.

Что касается кредитов, то брать их верующие могут только при абсолютной уверенности своевременного возврата, передает телеканал 360. В противном случае человек ставит под удар себя и свою семью, пояснил митрополит Иларион.

Таким образом, верующим не стоит ввязываться в рискованные финансовые операции. Если же полностью отказаться кредитов и не отдавать деньги под проценты, это означает отказ от банковских услуг, что невозможно в современном мире.