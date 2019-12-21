Зюганов не исключил проведение в России досрочных президентских выборов

Геннадий Зюганов полагает, что выборы президента РФ пройдут в самое ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа».

Зюганов сообщил соратникам, что зимой 2020 года партия должна «провести мощный форум», определиться с программой и «правительством национальных интересов и народного доверия». После этого партии надо «идти на выборы», добавил лидер КПРФ. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — цитирует политика « Коммерсант ».

На конференции выступили и другие политики, сообщается на официальном сайте КПРФ. Так, например, бывший кандидат в президенты РФ, бизнесмен Павел Грудинин сообщил о том, что «левый поворот является единственным выходом из той ситуации, которая складывается в России».

Ранее сам Зюганов четырежды баллотировался на пост президента Российской Федерации, каждый раз занимая по итогам выборов второе место. Наибольшего успеха он добился в 1996 году, когда сумел выйти во второй тур (там он уступил Борису Ельцину). А вот в 2000, 2008 и 2012 годах лидер Компартии, по сути, не сумел навязать борьбу Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. По итогам этих кампаний Зюганов набирал лишь в пределах 17-20% голосов избирателей.

В 2018 году Зюганов неожиданно отказался участвовать в президентских выборах, отдав это право бизнесмену Грудинину. Предприниматель в ходе кампании запомнился многочисленными скандалами из-за своих зарубежных счетов и не сумел заручиться поддержкой значительного числа избирателей (он в итоге занял второе место, получив 11,77%).