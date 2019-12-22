В Польше раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны

Польские ученые-историки посчитали несостоятельной версию российского лидера Фото: pixabay.com / Pixabay License

В Институте национальной памяти Польши назвали необоснованными заявления президента РФ Владимира Путина о том, что в 1939 году советские войска вошли на польскую территорию, когда ее уже не контролировало правительство страны.

«И гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе и навязать свои порядки другим европейским народам. Вторая мировая война началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году», — отмечают польские ученые историки. По их мнению, Путин неверно трактует события начала Второй мировой войны. Более того, специалисты надеются на то, что такой же позиции будут придерживаться и власти страны.

Ранее на свой большой пресс-конференции 19 декабря Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны, напоминает RT. Глава государства также отметил, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему». В итоге Путин назвал нелепыми попытки обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны. После этого власти Польши пообещали отреагировать на слова Путина, однако взяли небольшую паузу для подготовки официальной позиции по поводу высказывания президента РФ, отмечает агентство Nation News.

В 2019 году польские власти не пригласили представителей и президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю очередной годовщины начала Второй мировой войны. В Госдуме РФ этот шаг назвали проявлением «традиционной русофобии». Кроме того, совсем недавно выяснилось, что за последние два десятка лет в Польше уничтожили 427 советских памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев. «В 1997 году на территории страны их (памятников — прим. ред.) было 561, а в 2018-м — только 134», — отмечал высокопоставленный дипломат. Он отмечает, что за 2019 год ряд оставшихся памятников тоже мог быть ликвидирован. Информация об этом поступает к российским дипломатам из местных СМИ, а также от неравнодушных людей.