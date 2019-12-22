Часть денег с аукциона пойдет на увековечивание памяти певицы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Драгоценности певицы Людмилы Зыкиной выставили на аукцион, который пройдет в Москве 22 декабря. Среди ценных лотов: любимые актрисой серьги с бриллиантами и сапфирами, а также золотое колье с 127 драгоценными камнями.

Всего на ауцкион будет выставлено 63 предмета, которые ранее принадлежали народной артистке СССР, сообщает на своем сайте аукционный дом «12 стул». «Редкие драгоценности с бриллиантами, изумрудами, аметистами, бирюзой, жемчугом, гранатами, в белом и желтом золоте и серебре — многие украшения изготавливались по индивидуальным эскизам и персональным заказам; нередко это были подарки от выдающихся современников. О любви „Мисс Волги“ к ювелирным украшениям ходили легенды», — говорится в сообщении на сайте.

Для любимых сережек Зыкиной, украшенных бриллиантами и сапфирами, стартовая цена объявлена в 1 млн рублей. С такой же стартовой цены начнутся торги за колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, самим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым (руководил страной в 1993—2003 годы), Украшение выполнено в белом и желтом золоте и состоит из 127 природных бриллиантов. В миллион оценена малая парюра: колье, серьги и кольцо из белого и желтого золота, украшенное множеством бриллиантов.

В аукционном доме отметили, что часть вырученных с продажи украшений денег пойдет на увековечивание памяти Людмилы Георгиевны.

Как писало «URA.RU», ранее один из племянников Зыкиной пытался продать драгоценности на торгах, но в итоге сделку аннулировали. «В настоящее время все юридические вопросы, касающиеся предметов коллекции и взаимоотношений между наследниками, урегулированы», — отмечается на сайте аукционного дома.

Любимые серьги певицы, которые она называла «Мои серьги» — известны многочисленные фотографии певицы именно в этих украшениях Фото: Аукционный дом «12 стул»

Колье выполнено в белом и желтом золоте и состоит из 127 природных бриллиантов Фото: Аукционный дом «12 стул»