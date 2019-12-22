21 декабря 2019

Власти ограничат заключение контрактов для некоторых военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция торжественного построения к Дню Победы. Челябинск, армия, краповый берет, спецназ
Правительство предложило ограничить некоторых военнослужащих в праве заключать новые контрактыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство одобрило поправки в закон о воинской службе. Согласно законопроекту кабмина, офицеров, прапорщиков и студентов военных вузов, которые получают степени кандидата или доктора наук, могут ограничить в праве заключать новые контракты сроком на один год.

«Принимая во внимание возможные негативные последствия в организации перевода в порядке плановой замены, законопроектом предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков (мичманов) право заключения нового контракта сроком на один год», — сообщается в документе на сайте правительства.

При этом изменения сроков заключения контрактов не затронут сержантов и рядовых, а также военных, которые находятся на службе уже после предельного возраста пребывания.

Ранее агентство Nation News рассказывало, что военкоматы поменяют правила учета призывников. Теперь следить будут и за зарегистрированными на их территории, и за теми, кто проживает там фактически.

Расскажите о новости друзьям
Общество Война
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...