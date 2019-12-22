Пока пенсионерке все еще не удалось обрести свое жилье (фото из архива) Фото: depositphotos.com

В преддверии Нового года глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков навестил 94-летнюю пенсионерку Пугочине Ядне, о чем рассказал в своем Instagram. Однако реально необходимого подарка пенсионерка, которую ранее сняли с очереди на жилье из-за отсутствия свидетельства о рождении, от него не дождалась.

В конце ноября СМИ узнали о Ядне, которая почти всю жизнь прожила в чуме и лишь в прошлом году перебралась в село к своему сыну, уточняет «Новостное агентство Ямала». Тогда же пенсионерка подала документы, на сбор которых было потрачено несколько лет, но из-за отсутствия свидетельства о рождении, которое сгорело в 1950-х годах, ее сняли с очереди. Позже в департаменте строительства ЯНАО пенсионерке сообщили, что ей необходимо в судебном порядке подтвердить, что она относится к коренным малочисленным народам Севера (КМНС).

«Поручил ускорить процесс решения жилищного вопроса — построить домик в районе Находкинской тундры», — написал Паршаков в Instagram. Как пишет «ЯмалPro», долгожительница в судебном порядке уже доказала, что она коренная ненка, и теперь планирует вернуться в очередь на жилье, так как боится, что планы по строительству дома, обещанного главой района, могут измениться.

Получить комментарий Василия Паршакова на момент публикации «URA.RU» не удалось — ему был направлен официальный запрос.

Как рассказал «URA.RU» первый заместитель директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Роман Пикун, за ситуацией ведомство следит с конца ноября. «В день выхода [первых] публикаций [о Ядне] советник главы Тазовского района Мария Веникова поехала к родственникам пенсионерки и взяла эту ситуацию на контроль. Ситуацию в ручном режиме контролирует замглавы района Прокопий Тэсида», — сообщил Пикун. О том, как обстоит ситуация с жильем для Пугочины Ядне в настоящий момент, Пикун обещал рассказать позже.