Россиянам рассказали, как провести новогодний корпоратив без негативных последствий

Один вечер корпоратива может не только испортить репутацию, но и привести к потере работы. Эксперты рассказали, как избежать серьезных последствий.
В качестве примера
Также не стоит злоупотреблять алкоголем. Герой другой истории в пьяном состоянии перепутал аквариум с туалетом в ресторане. В итоге заведение выписало компании штраф, а мужчина уволился по собственному желанию.
Печально закончился и роман на ночь Владимира, который переспал с коллегой. Женщина оказалась любовницей начальника и начала шантажировать его, требуя либо отношений, либо денег. В таких случаях юристы советуют сделать шантажисту предупреждение о том, что могут подать в суд за вымогательство.