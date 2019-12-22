Россиянам рассказали, как провести новогодний корпоратив без негативных последствий

На корпоративе не стоит злоупотреблять алкоголем Фото: Антон Бородин © URA.RU

Один вечер корпоратива может не только испортить репутацию, но и привести к потере работы. Эксперты рассказали, как избежать серьезных последствий.

В качестве примера Life привел несколько историй людей, кому корпоратив испортил карьеру и отношения с коллективом. «Я долго не могла получить дополнительные чертежи для работы. Вот на корпоративе „пожаловалась“ руководителю отделения», — рассказала Алина. По ее словам, необходимые материалы появились на ее столе на следующий день, однако теперь ее недолюбливает начальница, которую отчитали за задержку чертежей, и почти все коллеги. Таким образом можно сделать вывод, что не стоит решать на корпоративе рабочие вопросы и жаловаться на своих начальников руководителю.

Также не стоит злоупотреблять алкоголем. Герой другой истории в пьяном состоянии перепутал аквариум с туалетом в ресторане. В итоге заведение выписало компании штраф, а мужчина уволился по собственному желанию.

Печально закончился и роман на ночь Владимира, который переспал с коллегой. Женщина оказалась любовницей начальника и начала шантажировать его, требуя либо отношений, либо денег. В таких случаях юристы советуют сделать шантажисту предупреждение о том, что могут подать в суд за вымогательство.