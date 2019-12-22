Сенатор объяснил, почему российские пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч в месяц

Глава ПФР заявил, что средняя зарплата пенсионеров в России составляет 40 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство российских пенсионеров получают высокую заработную плату, потому что они являются высококвалифицированными специалистами. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал член Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, комментируя заявление главы Пенсионного фонда России о том, что средняя зарплата пенсионеров составляет 40 тысяч рублей.

«Правда где-то посередине: официально работающие пенсионеры, как правило, высококвалифицированные работники — учителя, военные, врачи, но есть и большая масса пенсионеров, работающих на низкооплачиваемых должностях — гардеробщики, вахтеры, дежурные. Такие работники, конечно же, не могут получать зарплату в 40 тысяч рублей», — заявил Рязанский.

Ранее «URA.RU» писало, что глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов со ссылкой на данные мониторинга заявил о средней зарплате работающих россиян в размере 40 тысяч рублей. Он уточнил, что это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров.