Волочкова удивила своим предновогодним образом. ФОТО

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Анастасия Волочкова предстала в новом образеФото: Instagram, volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала экстравагантный образ накануне Нового года. Соответствующую фотографию Волочкова опубликовала в Instagram.

На снимке звезда блистает в золотом костюме. Шею и голову балерины украшают необычные украшения. «А вы уже ощущаете наступление праздника? Я немного в необычном для себя образе», — написала Волочкова. «Прикольно у вас на голове!», «Наконец- то что-то стильное и интересное», — прокомментировали поклонники.

Ранее Волочкова похвасталась последними моделями iPhone. По словам артистки, это первый новогодний подарок.

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А Вы уже ощущаете наступление праздника????? Я немного в необычном для себя образе???? Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью?? и, конечно моими творческими проектами. На этой неделе мне предстоят еще два спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" 24 го в Истре и 27 го в Зеленограде.???????? Я так люблю быть в творчестве и дарить его людям.???? Как ваша подготовка к Новому году проходит????????????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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© Служба новостей «URA.RU»
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