Анастасия Волочкова предстала в новом образеФото: Instagram, volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала экстравагантный образ накануне Нового года. Соответствующую фотографию Волочкова опубликовала в Instagram.
На снимке звезда блистает в золотом костюме. Шею и голову балерины украшают необычные украшения. «А вы уже ощущаете наступление праздника? Я немного в необычном для себя образе», — написала Волочкова. «Прикольно у вас на голове!», «Наконец- то что-то стильное и интересное», — прокомментировали поклонники.