В Минобороны провели ротацию кадров

Серьезная кадровая ротация прошла в Минобороны РФ. Несколько дней назад был подписан приказ, согласно которому назначен новый начальник Главного штаба ВМФ и его заместитель, а также пришел опытный генерал- лейтенант на пост руководителя инновационного технополиса «ЭРА».
О кадровой ротации в военном ведомстве «Известиям» рассказали сразу несколько источников. Возглавить «Эру» поручили главе военной полиции генерал-лейтенанту Владимиру Ивановскому, который и ранее работал с инновационными частями вооружённых сил. В частности, под его руководством в 2015 году была создана первая научная рота материально-технического обеспечения (МТО) на базе Военной академии. Уточняется, что Ивановский является доктором технических наук, профессором и заслуженным деятелем науки РФ.
Возглавить штаб ВМФ поручили адмиралу Александру Витко, который командовал Черноморским флотом в 2014 году. Его заместителем станет вице-адмирал Владимир Касатонов. У обоих офицеров есть боевой опыт, они принимали участие в сирийской операции. Касатонов в разное время командовал тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», 43-й дивизией ракетных кораблей и Кольской флотилией, был заместителем командующего Тихоокеанским флотом.
Витко непосредственно занимался организацией работы «Сирийского экспресса», снабжающего группировку российских войск в этой арабской стране.
Сейчас новые военные руководители принимают дела и приступают к исполнению своих служебных обязанностей.