В правительстве РФ раскритиковали два уральских региона за проблемы с экологией

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах имеются довольно серьезные проблемы с экологией. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Нефтешламы, буровые шламы — проблема регионов активной нефтедобычи, например ХМАО, ЯНАО», — отметила руководитель федеральной службы в интервью газете «Известия». С подобными проблемами региональным чиновникам обязательно нужно бороться.
Впрочем, Радионова подчеркнула, что куда более серьезного внимания заслуживает экологическая ситуация в других российских регионах (в частности, на Дальнем Востоке).
Ранее, как писало «URA.RU», федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала список российских городов с самым грязным воздухом. В рейтинг, опубликованный в ежегоднике ведомства, вошли 22 муниципалитета, среди которых нет ни одного уральского.