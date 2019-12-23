22 декабря 2019

В правительстве РФ раскритиковали два уральских региона за проблемы с экологией

© Служба новостей «URA.RU»
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С резкой критикой экологии ХМАО и ЯНАО выступила глава Росприроднадзора Светлана РадионоваФото: gosnadzor.ru

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах имеются довольно серьезные проблемы с экологией. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Нефтешламы, буровые шламы — проблема регионов активной нефтедобычи, например ХМАО, ЯНАО», — отметила руководитель федеральной службы в интервью газете «Известия». С подобными проблемами региональным чиновникам обязательно нужно бороться.

Впрочем, Радионова подчеркнула, что куда более серьезного внимания заслуживает экологическая ситуация в других российских регионах (в частности, на Дальнем Востоке).

Ранее, как писало «URA.RU», федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала список российских городов с самым грязным воздухом. В рейтинг, опубликованный в ежегоднике ведомства, вошли 22 муниципалитета, среди которых нет ни одного уральского.

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