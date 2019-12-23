22 декабря 2019

Европейский лидер, использовавшая в агитации фото Путина, проиграла выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Колинда Грабар-Китарович (на фото — слева) проиграла первый тур выборов президента ХорватииФото: kremlin.ru

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии. Одержать победу в первом туре действующему президенту этой страны не помогла даже использование в агитации фото российского лидера Владимира Путина.

«После обработки данных с 99,8% участков Зоран Миланович получает 29,57%, Грабар-Китарович — 26,65%. Проведение второго тура запланировано на 5 января 2020 года», — пишет RT со ссылкой на официальные данные Государственной избирательной комиссии.

Фаворитом второй тура, по мнению хорватских политологов, считается Зоран Миланович, последние годы находившийся в жесткой оппозиции к действующему руководству страны.

В ходе предвыборной агитации Колинда Грабар-Китарович использовала фото с российским лидером Владимиром Путиным. Политик всеми силами пыталась показать избирателям, что она способна сохранить хорошие отношения между Россией и Хорватией, а также сможет в случае необходимости договориться с руководством РФ по любым вопросам.

Грабар-Китарович впервые стала президентом Хорватии в 2015 году, победив на выборах тогдашнего главу государства Иво Йосиповича.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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