Европейский лидер, использовавшая в агитации фото Путина, проиграла выборы

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии. Одержать победу в первом туре действующему президенту этой страны не помогла даже использование в агитации фото российского лидера Владимира Путина.
«После обработки данных с 99,8% участков Зоран Миланович получает 29,57%, Грабар-Китарович — 26,65%. Проведение второго тура запланировано на 5 января 2020 года», — пишет RT со ссылкой на официальные данные Государственной избирательной комиссии.
Фаворитом второй тура, по мнению хорватских политологов, считается Зоран Миланович, последние годы находившийся в жесткой оппозиции к действующему руководству страны.
В ходе предвыборной агитации Колинда Грабар-Китарович использовала фото с российским лидером Владимиром Путиным. Политик всеми силами пыталась показать избирателям, что она способна сохранить хорошие отношения между Россией и Хорватией, а также сможет в случае необходимости договориться с руководством РФ по любым вопросам.
Грабар-Китарович впервые стала президентом Хорватии в 2015 году, победив на выборах тогдашнего главу государства Иво Йосиповича.