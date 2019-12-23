В Кургане на перекрестке грузовик сбил двух пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Смертельное ДТП произошло в Кургане на перекрестке улиц Коли Мяготина — Войкова. Грузовик сбил двух пешеходов, один из них погиб. Об этом «URA.RU» рассказали в городском ГИБДД.

«На месте аварии погибла девушка. Возраст сейчас устанавливается. Второй пешеход — молодой человек, доставлен в больницу с травмами», — уточнили в ГИБДД.

Авария произошла на регулируемом перекрестке. Светофор в момент ДТП был в дежурном режиме — работал желтый мигающий. Следственная группа на месте происшествия сейчас устанавливает причины и обстоятельства ДТП, рассказали в Госавтоинспекции.

В курганских пабликах в социальных сетях появились фото инцидента и комментарии очевидцев. «Я мимо проходил, там стоял мусоровоз за перекрестком. Снес несколько пролетов ограждения, из-под машины торчит кусок железа», — написал Максим Федоровских. «Этот светофор в 6 утра не работает, просто мигает желтым. Большинство [водителей] летят и не смотрят, что пешеходы приближаются, которых просто порой не видно, так как носят темную одежду», — добавила Света Паластрова.