Власти потратят на SuperJet еще 15 миллиардов рублей

Минпромторг собирается направить дополнительные 15 миллиардов рублей на проектирование самолета Superjet New, который будет в основном состоять из российских деталей. Об этом свидетельствует декабрьский план-график министерства.
В самом министерстве подтвердили, что будут финансировать научно-исследовательские работы. «Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года», — цитирует РБК представителей ведомства. Минпромторг потратит 14,867 млрд рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ. При этом предполагается изменить модель самолета так, чтобы предотвратить использование импортных компонентов и систем.
Разработать новую модель инженеры компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) должны будут до 15 декабря 2021 года. Предполагается, что сам самолет полностью построят к 2024 году.
До этого в мае министерство уже выделяло 3,5 млрд рублей на первый этап проектных работ. Сейчас речь идет о втором этапе, но ведомство заявляет, что деньги будут выделять снова — в 2021 году начнется третий этап разработок, однако его стоимость в министерстве не раскрыли.
Самолеты Superjet 100, которые производит компания «Гражданские самолеты Сухого», за последнее время дважды попадали в авиакатастрофы. Также в них находили неисправности. В мае этого года направлявшийся из Москвы в Мурманск SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за плохих погодных условий и загорелся при посадке. В катастрофе погиб 41 человек, напоминает «Национальная служба новостей».