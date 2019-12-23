На Урале прокуратура требует пересмотреть приговор подростку, выбросившему в окно младенца

Прокуроры считают, что парень должен понести ответственность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура потребовала пересмотреть приговор 17-летнему жителю Североуральска, выбросившему в окно младенца. Ранее горсуд оправдал подростка, однако прокуратура оспорила решение суда, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве.

«Сторона государственного обвинения не согласилась с указанным приговором, полагая, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а также из-за существенного нарушения процессуальных норм», — рассказали агентству в пресс-службе облпрокуратуры.

Сообщается также, что законный представитель (мать) ребенка также потребовала наказания для молодого человека.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что в Североуральске прохожий поймал ребенка, которого выбросили в окно. В ходе расследования выяснилось, что это сделал 17-летний парень, пришедший в гости в своей подруге (матери младенца). Молодой человек был пьян. Следствие обвинило его в покушении на убийство, но суд первой инстанции оправдал его, так как не увидел в его действиях состава преступления.